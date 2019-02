Järvamaa meistrid discgolfis said selgeks

Türi spordiklubide liidu spordispetsialist Liisa Gritšenko ütles, et olgugi, et vahepeal oli tugev sula, siis võistluspäeva hommikuks oli taas lumi katnud maa ja tunne tõesti talvine.

„Järvamaa meistrivõistlused peeti Türi discgolfi rajal. Kui tavaliselt on Türi rajal üheksa korvi, siis võistluste sujuvaks kulgemiseks toodi juurde veel ka kümnes korv. See tekitas omajagu ärevust, sest ettevalmistatu polnud sugugi kergete killast rada ning korv ise asus mäe peal, kus puhus väga tugev tuul. Nii mõnelgi pidi tuulele alla vanduma ja paari meetri kauguselt korvi ei saanud.“

Noortel tuli läbida kaks ringi ja igal ringil kümme korvi ehk tulemus saadi 20 korvi tulemuste liitmise teel. Noormeeste klassis näitas kogenud mängija Carlis Rõkk, et on teistest tunduvalt üle ja võitis Järvamaa meistritiitli mängeldes tulemusega +8. Teise koha mängis välja Kevin Parv tulemusega +38 ja kolmandaks jäi Reigo Isakar tulemusega +65. Neidude arvestuses võitis Järvamaa meistritiitli Karmen Nurmik tulemusega +38, teise kohaga pidi leppima Triin Heleen Männilaan tulemusega +67 ja kolmanda koha napsas väikese eduga Marve Mägi ees Kätlin Nõmme, Nõmme võitis tulemusega +90. „Olgu öeldud, et enamus noori osales discgolfi võistlustel esmakordselt ja peale võistlusi oli nii mõnigi noor ülipositiivne ja lubas hakata rohkem harjutama,“ sõnas Liisa Gritšenko.