Nädalavahetusel tuleb talv tagasi

Reede öösel kaugeneb madalrõhkkond Volgamaade poole, selle järel kandub põhjakaarest külmem õhumass. Lörtsi- ja vihmahood lähevad öö hakul ka Kesk- ja Lõuna-Eestis üle lumeks. Jõuline põhjatuul ulatub puhanguti 15, rannikul 20 m/s, saartel vastu Läänemerd võib veel tugevam olla. Pärast keskööd sajuhood hõrenevad ja tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur langeb hommikuks -4..-8°C-ni, Päevaks laieneb üle Läänemere kõrgrõhkkonna serv. Ilm on sajuta ja õhtu poole ka selgema taevaga. Jätkub põhjatuule nõrgenemine. Õhutemperatuur on -1..-6°C.

Laupäeva öö on eemalduva kõrgrõhuharja mõjul sajuta ja üürikeseks rahulikuma läänekaare tuulega. Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul -2..-7, sisemaal -8..-13°C. Kuid juba hommikuks muutub lääne- ja edelatuul tugevamaks ja Põhja-Eestisse võib ka üksikuid lumepilvi jõuda ning õhutemperatuur tõuseb. Päeval liigub üle Botnia lahe võrdlemisi aktiivne madalrõhkkond ja selle lõunaservas on meie ilm pilvine. Kohati võib kerget lund sadada. Õhtul on sadusid laialdasemalt ning siis nii lume, lörtsi kui vihmana. Lääne- ja edelatuul on tugev. Õhutemperatuur tõuseb 0..+3°C-ni, Eesti idapoolses osas on 0..-3°C.