Paide linnameeskond kutsub fännireisile

Seekord sõidetakse jalgpallireisile oma autodega. Maha keegi ei jää, sest huvilised mahutatakse autodesse ära. Et fännireis võimalikult hästi õnnestuks, palutakse oma tulekust teada anda kogukonnajuhile: arto@paidelinnameeskond.ee. Oluline on ära märkida, millisest kohast on soov reisiseltskonnaga liituda.