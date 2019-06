Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide Hillar Hanssoo põhikooli uues hoones on ehitaja jõudnud siseviimistlustöödeni. Kui mööblihange õnnestub, on täiesti võimalik, et koolimaja on 1. septembril valmis lapsi vastu võtma.



* Koeru keskkooli abiturient Triin Aasa on õpihimuline neiu, kes valutab südant eesti keele pärast, on tegus mitmel rindel nii koolis kui väljaspool seda. Seega ei tulnud koolikaaslastele-õpetajatele eriti üllatusena, et ta tänavu kooli kuldmedaliga lõpetab. Triin ei puhka ka suvel, vaid töötab Koerus tegutseva elektroonikaettevõtte Fineltec OÜ tsehhis. Esmaspäeval pani ta parasjagu kokku elektripliidi andurdetaile.

Ettevõtte personalitöötajale Kadri Prinkenile tuli uudis, et nende palgal on kuldmedalist, suure üllatusena. «Ta on ise nii tagasihoidlik ja pole midagi rääkinud. Väga armas, Triin on nii tubli!» ütles Prinken.



* Nädala eest alustas Paide keskväljaku ääres tegevust OÜ Instrumentarium Optika prillipood, mis võttis koha sisse paari sammu kaugusel konkurendist, Reetina OÜ poest. Prillimüüjad ootavad nüüd huviga, kuidas hakkavad kolm kauplust väikelinnas läbi lööma.



* Eelmisel sügisel Järvamaa kutsehariduskeskuse vesiviljeluse õppe- ja katsebaasi Särevere õppekohta elama pandud forellimaimudest on seitsme kuuga sirgunud vilkad kalahakatised, kes söövad hästi ja löövad kalakasvatajat nähes basseinis vee vahtu nagu pesumasinas.



* Pühapäevane Paide triatlon juhatas sisse Eesti triatlonisuve. Sprindidistantsidel panid triatlonistid end proovile ujumises Paide tehisjärves, rattasõidus ja jooksus aga ümberkaudsetel teedel, et selgitada parimaid. Triatloni kõige suurem start oli ligi 200 osalejaga sprint, kus tuli ujuda 750 meetrit, sõita rattaga 20 kilomeetrit ja joosta viis kilomeetrit.