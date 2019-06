Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

*Järvamaa kohalikud omavalitsused valisid kolme peale välja 19 kodu ja ühe külaseltsi maja, mis on oma iluga silma jäänud. Neist kolm lähevad edasi üle-eestilisele konkursile. Need on perekond Haasma kodu Imaveres, Jaanus ja Maire Uusmaa kodu Suurpalu külas ning Mare ja Tiit Tanneri kodu Viraksaare külas.

Kodukaunistamise ühenduse Järvamaa piirkonnajuht Priit Värk ütles, et kindlat retsepti hindajate südamete võitmiseks pole. «Küll olen premeeritute juures märganud mustrit, et nad on oma kodu kujundanud hingega,» märkis ta. Järvamaa tänavused kauneimad kodud, paistavad teiste hulgast silma eriliste aedade, hubaste majade ja selle juurde kuuluvate põnevate detailidega.

*Sügiseks valmivas Paide Hillar Hanssoo põhikoolis on ehitusjärgus välirulapark, mis peaks lapsed vahetundide ajal õue tegutsema meelitama. Selle kõrval pakub meelelahutust veel kaks lauatenniselauda, ronimispüramiid ja Peetri parki rajatav madalseiklusrada.

Paide noored peaks küll väga rahul olema ning nutiseadmed kus seda ja teist jätma, sest selliseid võimalusi oma vaba aega värskes õhus veeta, pole neil varem olnud.

*Keskväljaku ruumieksperimendist välja kasvanud Ehe Ruum äratab Paide ellu ka sel suvel. Esimesi märke sellest on näha juba homme, kui liikluskorraldus muutub ja kuju hakkab võtma vaba aja veetmise koht nii suurtele kui ka väikestele.

Esimesed Eheda Ruumi märgid on uus mööbel, lava ja välikontor. Kui eelmistel aastatel on keskväljak ettevalmistustöödeks kinni pandud, siis sel aastal jääb see sõidukitele vabaks. Küll on liiklus häiritud ja tihedam.

Eelmine, euroalustest ehitatud mööbel on ajalugu ja ilmavalgust näevad mugavamad terrassilaudadest valminud lesilad, katusega istumiskohad lavaesisel ja kaht tüüpi kohvikumööbel. «Selle aasta plaan on meil siiani kõige grandioossem,» ütles Eheda Ruumi üks eestvedajatest, Maiko Kesküla. «Sellist tootmist ei ole meil varem olnud.»

Samuti on värskelt valminud lava eelmisest kõvasti suurem. Seega on vihmase ilma korral rahval võimalik kuulata kontserti ka lava katuse all, kuhu mahub umbes 40-50 inimest. Kogu õhustiku teevad hubasemaks õuelilled ja murumättad. Korraldajate soov on sel aastal kõrrelised üles kaevata ja keskväljakule tuua.

*Suvel on Järvamaal üritusi, kuhu saabub huvilisi siit-sealt Eestist ja veel kaugemaltki. Kui üritus on paaripäevane nagu Paide arvamusfestival, siis lihtsam on neil, kel siinkandis elavad sugulased-tuttavad on valmis mõneks ööks peavarju andma. Kehvemas seisus on need, kes loodavad suuremate ürituste ajal Järvamaal kodumajutust või hotellituba leida. Majutuse broneerimisplatvormi Booking.com lehelt selgub, et näiteks arvamusfestivali ajaks on Paide piirkonnas hotellituba või muud majutust leida võimatu.