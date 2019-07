Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Esmaspäeval avalikustati Paides Posti 12 hoones Paide riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võidutöö, millest juhindudes ehitatakse tulevikus uus koolimaja. Võidukavandi Pai autorid on Maarja Kask, Ralf Lõoke ja Martin McLean arhitektuuribüroost Salto.

* Paide Vallitornis on uksed avanud uus restoran, Ajastute Toidud. Uue restorani eesmärk on pakkuda inimestele lisaks muuseumielamusele ka ajarännakut läbi kulinaarse maailma. Restoranis pakutakse toite nii muinas-, ordu-, tsaari-, kuningate, Eesti Wabariigi, okupatsioonide, taasiseseisvumise kui ka Euroopa ajast. «Iga ajastu toidud pakuvad inimestele elamuse ja võimaluse maitsta kõike seda, mida meie esivanemad sõid,» sõnas SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseumi juhatuse liige Ants Hiiemaa.

* Järva vallavalitsus väljastas ehitusloa Graanul Invest AS-i tütarettevõtte OÜ Graanul Biotechi rajatavale puidu väärindamise demotehasele. Tööstusliku demotehase ehitustöid on kavas alustada juulis.

* Reedel avati Türil tõeline hobitegijate meka – Maarahva Pood. Maarahva Poe turundusjuht Teet Soasepp selgitas, et tegu on nende esimese poega Järvamaal. Koos Türi kauplusega on neil nüüd üheksa poodi.

* Mullu novembris kirjutas Järva Teataja kunagi Järvamaal elanud Kaermate kasemahlaärist. Nüüd on nende kaubamärk Öselbirch jõudnud nii kaugele, et koostööd tehakse maailma suurima toidutööstusettevõtte Nestléga.

* Laulu- ja tantsupeo Järvamaa kuraator Katrin Soomets ütles suurt peonädalat kiirelt kokku võttes, et järvalastest peolistele sujus kõik hästi. «Praegu on küll suhteliselt virvarr peas ja emotsioonid veel laes, pidu oli imeline!» sõnas ta. Ning kuigi tihedate proovigraafikute ja pealinnamelu keskel tuli ette ka väiksemaid vahejuhtumeid, kulges Soometsa hinnangul kõik üldiselt sujuvalt. Suures inimmassis ekselnud peolised leiti kiirelt, villid said plaasterdatud ning märjad riided edukalt kuivatatud.

* Ei juhtu just sageli, et pisikesed tüdrukud tulevad välja heakorratalgutega. Paide linnas aga just nii juhtus. Paidesse Peetri pargi ühte nurka rajati hiljuti madalseiklusrada. Rajati kõigi ümbruskonna laste, nende seas ka Paide äärelinnas elavate Laura Maine, Paula-Lota Trumsi ja Johanna Kristina Meesaki rõõmuks.

Kui väga tüdrukutele ka seiklusrajal turnida meeldis, ei meeldinud neile aga, et pargialal vedelesid oksad ning suuremad ja väiksemad puunotid. Nii otsustati üheskoos korraldada heakorratalgud.