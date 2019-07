Kuus noormängijat liitus esindusmeeskonnaga

Linnameeskond andis teada, et 18aastane väravavaht Mattias Sapp, 17aastased Jaagup Luts ja Siim Aer, 16aastane Kevin Metso ja 15aastane Rasmus Kallas alustavad kõik sügisel õpinguid Tallinnas, lisaks treenib suvel esindusmeeskonnaga 18aastane Rait Õlge.

Premium liigas on Linnameeskonda juba esindanud Aer ja Õlge. Siim Aer tegi Premium liiga debüüdi 2017. aasta lõpus ning tuli tänavu vahetusest platsile mängus FC Kuressaarega. Seejuures sai Aer 7:0 lõppenud mängus ka ise jala valgeks. Rait Õlge sekkus 2017. aasta lõpus kahes kohtumises vahetusest. Mattias Sapp tegi hiljuti oma esindusmeeskonna debüüdi 9:1 skooriga lõppenud Evald Tipneri karikamängus Olympic Olybeti üle.

Eesti U17 koondist on poistest esindanud nii Jaagup Luts kui ka Rasmus Kallas. Kallas sai tänavu kirja ka oma esimese värava, kui Balti turniiril tegi Eesti U17 koondis 1:1 viigi Leedu eakaaslastega.

„Kui Paide Linnameeskond 2013. aastal noortetööga Järvamaal alustas, oli meie klubi noormängijate arvuks ca 40 poissi. Tänaseks harjutab iganädalaselt meie treeningkeskustes Paides, Türil, Koerus, Järva-Jaanis, Tapal, Aravetel, Roosna-Allikul, Tarbjal ja Kärus üle 400 poisi ja tüdruku. Oleme kannatlikult oodanud ja nüüd on see aeg käes, kus esimesed meie oma noortesüsteemi kasvandikud on jõudnud esindusmeeskonda,“ rõõmustas klubi tegevjuht Jaanus Pruuli.