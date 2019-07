Konkurss-festival külastab Türit

Eesti Kultuuri Koja esinaine Pille Lill ja Annetejoja looja räägib: “Andekatele inimestele väljundi leidmine on vajalik Eesti laiapõhjalise kultuuriruumi rikastamiseks ja talendipoliitika kujundamiseks selle kõige laiemas tähenduses” ning lisab, et "meie riigi väiksuse juures ei saa me lubada, et ühegi inimese anne jääks tähelepanuta".