Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Tegelikult on praegune pilt, kui Käru kiriku sissekäigu kohal on nii-öelda topeltkatus, ajutine. Tellingute ja kilega ümbritsetud varikatuse kallal käivad juba paar nädalat ennistustööd ja kilekatus on sinna paigaldatud ilmastiku kaitseks. Selle all parandavad töömehed puidust katusekatet. Et maakonna ainuke ja Eestiski üks vähestest säilinud puukirikutest ajahambale vastu peaks, võttiski kogudus südameasjaks peasissekäigu kohal asuva varikatuse uuenduse.