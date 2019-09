Paharetid lõhkusid muinsuskaitsealust müüri

Müürid, mis järgi jäänud kunagi mõisa juurde kuulunud kasvuhoonest, on osutunud kellelegi lõhkumisobjektiks. Müürist on välja kangutatud paekivitükke ning need siis laiali loobitud.

Kuna tegemist on muinsuskaitse alla kuuluva objektiga, lähevad taastustööd ilmselt üsna palju maksma. Teo toime panijatel või pealtnägijatel palutakse asjast teada anda Roosna-Alliku kooli direktorile Riina Hiobile.

«Kas sa, lõhkuja või te lõhkujad tõesti ei hooli meie oma kodukohast? Miks sa hävitad kultuuriväärtust, lõhud teise vara ning sead kukkuvate kividega ohtu oma elu ja kaaslaste oma? Tea, et selline tegevus on lubamatu! Kui sulle tundus, et su tegu oli äge, siis sa eksid, see on nii nõme tegu, et isegi võrgupüük tehikal kahvatub. Ka tehika ääres sodi laiali pildumine on sama nõme!

Head lapsed, armsad noored ja täiskasvanud! Palun hoiame oma ümbrust, see on meie kõigi kodupaik!

Lastele ja noortele tuletame meelde: tikkudega ei tohi mängida, sodi ja prahti ei tohi laiali pilduda, müüridel ei tohi ronida, müüridest ei tohi kive välja urgitseda, teiste asju ei tohi rikkuda ega lõhkuda. Seda ei tohi teha ei kodus, koolis, mõisa pargis, tänavatel, aedades, tehika ääres, kergliiklusteel.

Armsad lapsevanemad, palun selgitage kõik oma lastele üle, et neid asju ei tohi teha, sest tikkudega mängimisi ja müüridel ronimist ja muud on kahjuks väga paljud meie omad lapsed teinud, ka need, kellest seda isegi oodata ei oska. Mitte kusagil ja mitte kunagi ei tohi sigadusi korraldada. Milleks midagi uut ja põnevat rajada, kui seda hoida ei oska.