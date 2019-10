Järvamaa kõige sportlikum pere elab Imaveres

Tellijale

EOK harrastusspordi juhi Peeter Lusmägi sõnul tänatakse perekondi, kes on oma liikumisarmastusega eeskujuks. "Olümpiakomiteel on taaskord väga hea meel võõrustada kõigi 15 maakonna sportlikumaid peresid Tallinnas. Paljud hoiakud ja väärtused saavad alguse just kodunt ja lapsepõlves ning armastus spordi vastu on üks nendest. Meie külaliste jaoks on sportlik eluviis igapäevaelu lahutamatu osa ja nad on sellega eeskujuks meile kõigile,“ ütles Lusmägi.