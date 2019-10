Lauri Läänemets: valitsuse palgatrikk teeb liiga nii õpetajatele kui omavalitsustele

Valitsus tõmbab seega alt nii õpetajaid kui omavalitsusi. „Otse öeldes on see tüng, mille hinnaks on kas õpetajate lisatasude vähenemine või nende koormuse suurenemine. Kannatavad kõige tublimad õpetajad – just need, kes pingutavad koolis kõige rohkem,“ rääkis Läänemets. „Kui valitsus pidas valdade ja linnadega läbirääkimisi, siis neile sellist plaani isegi ei tutvustatud. Nüüd on omavalitsused surve all leida õpetajatele palga maksmiseks lisaraha, mis ei ole kõigile jõukohane.“