Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Teisipäeva õhtul võtsid politseinikud helkurikontrollil luubi alla kergliiklejad üle Järvamaa. Taaskord selgus, et odavaimaks elupäästjaks nimetatud helkurite rohkest kandmisest rääkida oleks liialdus. Politseinikud jälgisid inimesi nelja tunni vältel. Vaatamata asja­olule, et seadus kohustab jala­käijat halva nähtavuse korral või pimeda ajal teel liikudes helkurit või valgusallikat kasutama, pidid politseinikud ja aktsioonis kaasa löönud abipolitseinikud nelja tunni jooksul kinnitama helkuri 145 inimese külge.

* 26 aastat Paides metsa- ja aiatehnikat müünud OÜ Timeks-Top sulgeb neljapäevast oma Pärnu tänavas asuva kaupluse uksed ning jääb ettevõttena edasi tegutsema raamatupidamis- ja äriteenuste alal. Ettevõtte juhatuse liige Heikki Tulev ütles, et veerand sajandit väikelinna jaekaubanduses vastu pidada on olnud pikk ja huvitav teekond. «Nüüd on aeg, kus jõuan kohe pensioniikka. Tahan rohkem tähelepanu pöörata oma perele ja tegeleda edasi sellega, millega juba enne kaupluse pidamist tegelesime, ehk siis korraldada ettevõtete rahaasju,» põhjendas ta.

* Kui veel eelmise sajandi lõpus polnud kooli­psühholoogi amet levinud ja vaimsest tervisest rääkimist peeti pigem tabuks, siis nüüd on enamikus koolides spetsialist, kelle poole laps saab murega pöörduda. Vestlustest koolipsühholoogidega selgub, et paljudel lastel jääb pere toest vajaka või ei ole vanematel nende tarvis lihtsalt aega. Paide Hammerbecki ja Hillar Hanssoo põhikooli psühholoog Triinu Oraste ütles, et kooli­psühholoogina on tal käed-jalad tööd täis. Oraste sõnab, et lapsi jõuab tema juurde nii vanemate, klassijuhataja kui ka sotsiaal­pedagoogi või eripedagoogi kaudu.