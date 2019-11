Paides jõuab lavale tantsulavastus

Etendaja Steffi Pähn: “Me oleme lõpuks ikkagi üksi. Alati. Ka siis, kui me oleme suhtes. Koos saame olla, aga alati jääb nii, et kaks inimest on koos. Mitte, et kahest saab üks. Ehk on see pigem sümbioos? Ja sellepärast saabki ainult endaga tegeleda, ennast painutada, ennast tundma õppida.”