Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Nädalavahetusel käis Väätsa rahvamajas kibekiire töö, et täna õhtuks valmis jõuda 45 vaateakent, mis ilmestaksid aleviku advendi- ja aastavahetusaega. Esimest korda tegutseb rahvamaja ees jõuluturg. Ettevõtmise üks eestvedajaid, Lauri Läänemets, ütles, et akende kujundusse läheb palju rõõmu, entusiasmi ja puhtalt vabatahtlikke töötunde ning kõiksugu kodus ja poes leiduvaid esemeid. «Aga nagu alati, on lõplikuks lahenduseks vaja osta veel mõni mootor, valgusti, kena nukukleit, muinasjutumetsale murukate või liikumisandur. Leiutiste puhul ei tea enne tegema hakkamist kunagi, mis kõik sinna ära kulub,» selgitas ta. Ideed pandi Läänemetsa teada idanema juba suvel ja viimased kuud on akende ettevalmistamisel olnud päris tihedad. «Kõige suurem töö tehakse aga ära viimastel päevadel. Ma ei valeta, kui ütlen, et läinud nädalavahetusel ei saanud paljud akende ettevalmistuses kaasa löövad inimesed öösiti suurt magada, vaid töö käis kaugelt üle südaöö,» lausus ta.

* Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp ootas kuni 1. detsembrini ettepanekuid maakonna kultuuri- ja spordivaldkonna inimeste tunnustamiseks. Pühapäeva õhtul võis ekspertgrupi kontaktisik Liina Lehis nimekirja lukku lüüa ja tõdeda, et tublisid oli märgatud omajagu.

* Kuhu laiendada ettevõtet? Äkki Makedooniasse? Sellise ettepaneku peale pööritaks enamik Eesti väikeettevõtjaid silmi ja küsiks, mis koht see Makedoonia on. Paidest alguse saanud osaühingu Luutar pandimajade üks omanikke, Tarmo Kaldam, võttis aga eelmisel aastal julguse laiendada oma äri just sellele vähetuntud Balkani maale. Kaldam ütles, et vaatas Eestist väljapoole laienemise võima­luste järele ringi juba mõnda aega. «Loogiline samm olnuks minna Venemaale, kuid sealne riigikord pole ettevõtjale just kõige turvalisem. Ühel hetkel võid lihtsalt kõigest ilma jääda,» lausus ta. Läbi käis Kaldam ka Läti, Leedu, Ungari, Valgevene ja Ukraina, kuid kusagil ei tekkinud nii-öelda kõhutunnet, et see on õige koht, kus oma kand maasse lüüa ja arenema hakata.

* Veidi üle aasta tagasi andis sotsiaalministeerium teada, et kaalub Koeru hooldekeskuse andmist Järvamaa omavalitsuste omandisse. Nüüd on selgunud, et Türi vald pole praeguse seisuga Koeru hooldekeskuse omanikustaatusest huvitatud.

* Satistikaameti andmetel oli Eestis keskmine palk kolmandas kvartalis 1397 eurot. Eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes tõusis keskmine brutokuupalk 8,2 protsenti. Järvamaal kerkis keskmine palk kolmandas kvartalis 1212 eurole. Aasta tagasi oli see 1107 eurot ehk 9,5 protsenti väiksem. Seega on aastane tõus 105 eurot.