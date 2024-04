Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmisel reedel kutsus Järvamaa kogukonnafond toetavad järvalased Wabalinna kohvikusse, et tähistada 20 aasta möödumist tegevuse algusest ning anda sel puhul kätte stipendiumid maakonda tööle tulnud noortele spetsialistidele ja innukusega silma jäänud pärandihoidjatele. Kogukonnafondi juht Valev Väljaots rõõmustas siiralt, et vaatamata rasketele aegadele tuleb fondi annetajaid juurde. See annab fondile võimaluse edaspidigi stipendiume välja anda ning sel moel tublisid ja toimekaid Järvamaa inimesi tunnustada.

* Mai lõpust jäävad Amblas lõplikult suletuks tuntud ja tunnustatud perearsti Enn Sultsi vastuvõtupunkti uksed, sest majanduslikult käib selle ülalpidamine üle jõu, aga nõuetekohasel uuendamisel pole sügavat mõtet. Enn Sult ütles, et otsus mai lõpus Ambla vastuvõtukoht sulgeda on kindel. «Suviti on külastatavus väiksem ja viimastel aastatel juulis puhkuste ajal on see punkt nagunii suletud olnud. Kuidas suve lõpus vastuvõtt Aravetel toimima hakkab, see pole veel selge,» põhjendas ta. Sultsi selgitusel pole praeguste hindade ja majandusseisu tõttu võimalik enam kahel pinnal, Aravetel ja Amblas, vastuvõttu teha. «Lihtsalt ei jõua kahte punkti täismahus üleval pidada ja lahti hoida,» märkis ta.