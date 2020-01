Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Järvamaale sisse kirjutatud inimesi on jäänud aastaga 516 vähemaks. Nüüd on ilmselt kuude küsimus, millal maakonna elanike arv kukub alla 30 000 inimese piiri. Kui eelmise aasta alguses elas Järvamaal 30 687 inimest, siis 2020. aasta 1. jaanuari seisuga on neid 30 171. Omavalitsusjuhid toovad peapõhjuseks rahvastiku­registri seaduse muudatuse, mille järgi kadusid registritest need inimesed, kes olid sisse kirjutatud üksnes omavalit­suse täpsusega.