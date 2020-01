Heategevuskampaaniaga „Koos on kergem“ koguti Järvamaa haiglale neljakohaline summa

„Selverile on läbi aastate olnud südameasjaks aidata nõrgemaid panustades väikelastega seotud meditsiiniseadmete soetamisse. On suur au vedada üht Eesti vanimat heategevuskampaaniat, mis seisab selle ülla eesmärgi täitmise eest. Heade klientide, Selveri töötajate ja koostööpartneriteta poleks see toetussumma kokku tulnud. Täname kõiki oma panuse eest!“ ütleb Selveri juht Kristi Lomp.