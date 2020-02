Ühisrahastuse võlu ja valuga tuleb arvestada

Ühisrahastus on üha enam populaarsust koguv ettevõtlusvorm, mis ühelt poolt on kasulik väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, võimaldades ühisrahastusplatvormi kaudu kaasata kapitali, ja teiselt poolt jaeinvestoritele, kellele pakutakse võimalust teenida tulu ka väiksemaid summasid investeerides. Ühisrahastus pakub alternatiivseid võimalusi klassikalistele finantsteenustele ja aitab tugevdada konkurentsi finantsteenuste turul.

Ühisrahastusteenuse nagu iga teise finantsteenuse kasutamisel võiks meeles hoida vanarahva tarkust: üheksa korda mõõda ja siis lõika. Eesti turul tegutseb teadaolevalt mitukümmend antud valdkonna ettevõtjat, kellest mõned on pälvinud ka FinanceEstonia hea tava märgised, mis näitavad ettevõtte jätkusuutlikku ja vastutustundlikku majandamist. Mõned ühisrahastusplatvormid alluvad ka Finantsinspektsiooni järelevalve alla, omades näiteks krediidivahendaja tegevusluba. Erinevaid kindlust andvaid tegureid on teisigi ja need tuleks enda jaoks leida. Näiteks see, et ettevõtte esindajad suhtlevad aktiivselt investoritega ning jagavad neile operatiivselt olulist ja tõest infot.

Meeles tuleb pidada, et tegemist on käesoleval ajal suures osas õiguslikult reguleerimata valdkonnaga. Euroopa Liidu tasemel on asjaomase regulatsiooni põhimõtetes saavutatud poliitiline kokkulepe, mille tekst avalikustatakse eelduste kohaselt käesoleva aasta suvel. Kuna nimetatud määrus ei hakka kohalduma kõikidele ühisrahastusteenuse pakkujatele ja jätab liikmesriikidele mitmeid valikukohti, siis on ka Eestis kavandamisel asjaomane regulatsioon, mille eelnõu konsultatsioon jääb aasta teise poolde.

