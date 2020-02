Paide linnameeskonna keskmiseks poolehoidjaks on nooremaapoolne kohalik mees

Tuleb välja, et keskmine Paide poolehoidja on 31aastane eesti keelt rääkiv mees, kes elab staadionist 14 km kaugusel. Ta käib mängul enamasti kas pere või sõpradega. Ta käis eelmisel aastal vähemalt pooltel Paide kodumängudel ning infot mängude kohta saab ta põhiliselt Facebookist. Oluliseks peab ta infrastruktuuri parandamist, kuid üldiselt on kõik hästi, sest kõik hinded on üle 4 ning kodumängudel tunneb ta ennast vägagi koduselt.