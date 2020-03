Tänavu rahastab haigekassa perearstiabi 153 miljoni eurot eest

Üle Eesti valmivad jätkuvalt uued tervisekeskused. Friedemanni sõnul avatakse uued tervisekeskused kõikides maakondades peale Põlva, kus mõlemad tervisekeskused on juba valminud. „Haigekassal on plaanis sõlmida üle 20 lepingut uute tervisekeskustega,“ kinnitas esmatasandi teenuste juht.

Haigekassa fookuses on sellel aastal perearstiabi teenuste tagamine maapiirkondades. „Suurendame perearstiabi rahastust väljaspool Tallinna ja Tartut, et perearst oleks jätkuvalt maapiirkonnas kättesaadav. Selle jaoks suuname perearstiabisse täiendavalt 2,9 miljonit eurot,“ kinnitas Friedemann.

Arstiabi kättesaadavuse kõrval on haigekassa jaoks sama tähtis ka perearstide kvaliteedisüsteem, mida äsja muudeti. „Perearstide kvaliteedisüsteemi on lisatud indikaatoreid, mis aitavad perearste motiveerida, et nad tegeleks rohkem krooniliste haigete ja laste jälgimisega“, kinnitas haigekassa esmatasandi juht.

Igal aastal on haigekassa hinnanud perearstikeskuste toimimist ja näinud, et orienteeruvalt 200 perearsti vajavad toetamist, et pakkuda patsientidele veelgi kvaliteetsemat tervishoiuteenust. Seetõttu lõi haigekassa perearstikeskustele mentorlussüsteemi. Toetust vajavat perearsti nõustab kogenud kolleeg, kellega koostöös on võimalik oma tööd paremaks muuta – näiteks kasutada rohkem õdede abi, muuta teenuse osutamine inimkesksemaks jmt. Haigekassa esmatasandi juhi sõnul tegeletakse sel aastal eelkõige detailsema mentorlusprogrammi loomisega ja mentorite koolitamisega ning katsetatakse mõne perearstikeskusega süsteemi toimimist.