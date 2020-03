Tööinspektsioon annab nõu, kuidas tööd ohutumalt korraldada

Palju on ka murekõnesid töökeskkonna kohta. Kutsume tööandjaid kontakti võtma, kui vajate nõu, kuidas muuta töökeskkonda viiruse vastu ohutumaks nii, et ka tavapärane tööohutus ei saaks kannatada. Rõhutame, et tegemist on konsultatsiooniga, mitte töökeskkonna kontrolliga. Meie soov on anda nõu, et töökeskkond oleks ohutu ja töötajate tervis hoitud. Samuti on oodatud töötajate kõned küsimustega, kuidas nad ise saavad kaasa aidata töökeskkonna ohutumaks muutmisele.