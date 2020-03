Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Türi vallas Mäekülas elav Leo Rehela, kes on ilmaandmeid kirja pannud alates 1957. aastast, pole niisugust talve, nagu tänavu oli, siinakandis sellest ajast saati näinud. «1962. aastal oli samuti hästi soe talv, aga mitte päris selline, et oleks saanud kahe käe sõrmedel üles lugeda päevi, kui lumi on maas,» lausus ta. Rehela märkis, et looduse järgi oleks võinud tänavu tervet talve kevadeks pidada.