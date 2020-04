Ööpäevaga lisandus Eestis 58 positiivset testi

Tellijale

Eestis on kokku tehtud 19 091 testi, nendest 1018 ehk 5% on olnud positiivsed.

Täna hommikuse, 4. aprill seisuga, vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravil 113 patsienti, 20 inimest on juhitaval hingamisel, haiglatest on välja kirjutatud 59 inimest. COVID-19 viiruse tõttu on surnud 13 inimest.