Algab koroonaviiruse levimuse uuring

Uuring koosneb kaheksast ühe nädala pikkusest lainest ning igas laines küsitletakse ja testitakse 2000–4000 inimest. Sotsiaal- ja turu-uuringute firma AS Emor saadab täna elektrooniliselt uuringu kutse ja küsimustiku esimesele 2000 inimesele, kes on valitud programmis osalema juhuslikkuse alusel rahvastikuregistrist saadud andmete põhjal. Eakate inimestega, kel ei ole võimalik elektroonilist küsimustikku täita, tehakse telefoniintervjuud. Uuringus osalemine on kõigile kutse saanud inimestele vabatahtlik ja sellest võib igal hetkel loobuda.

SYNLAB Eesti juht Rainar Aamisepp sõnas, et SYNLABi laboris testitakse iga päev keskmiselt 1000–1500 koroonaviiruse proovi, labori võimekus on kuni 3000 proovi päevas. „Töömahu piisav varu lubab meil partnerina osaleda Tartu Ülikooli seireprojektis, mille olulisuses oleme veendunud. See võimaldab meil koroonaviirust ja sellest põhjustatud haiguse levikut paremini tunda ning kontrolli all hoida ja ühtlasi paremini naasta järk-järguliselt meile omase elukorralduse juurde,“ rääkis Aamisepp.

Lisaks koroonaviiruse tegeliku levimuse andmetele saab uuringu käigus teada, kuidas muutub nakatunute arv ja osakaal aja jooksul ning milliste teguritega on see seotud. Samuti selgitatakse küsitluse ja testimise tulemusi kõrvutades välja, millised on põhilised nakkusega seotud taustatunnused ja riskitegurid (näiteks kaasuvad haigused, leibkonna suurus, sotsiaal-majanduslik staatus, kontaktitüübid jt) ning kuidas on need seotud levimusega. Nii haigustunnustega kui ka sümptomiteta nakatunuid jälgides saab teavet, milline on nakkuse ja haiguse kulg ning kuidas on see seotud inimese taustatunnuste ja riskiteguritega.