Lauri Läänemets: põhiseaduskomisjon võtab luubi alla avalike koosolekute keelu

Komisjonile annab selgitusi eriolukorra juht peaminister Jüri Ratas. Põhiseaduskomisjoni aseesimehe Lauri Läänemetsa sõnul on kavas käsitleda liikumispiiranguid saarte ja mandri vahel ning piiranguid majandustegevusele.

„Võtame luubi alla ka avalike koosolekute korraldamise keelu. On oht, et valitsus ületab talle seadusega antud volitusi, kui ta jätkuvalt keelab sotsiaalse distantsi reeglit järgivad avalikud koosolekud. Õigus rahumeelselt koguneda ja meelt avaldada on üks olulisemaid põhiõigusi ja demokraatliku riigi alustalasid,“ märkis Läänemets.