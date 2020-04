Järvamaale lisandus üks koroonaviiruse juhtum

30. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 75 inimest, neist üheksa on juhitaval hingamisel. Haiglatest on tänaseks kokku väljakirjutatud 249 inimest, neist kümne viimase ööpäeva jooksul.

Eestis on kokku tehtud 52 741 esmast testi, nendest 1689 ehk 3,2 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Järvamaa elanikele on tehtud 1412 testi. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata Terviseameti koroonakaardilt .

Levikutempo on aeglustamas, enim on viirust Eestisse toodud Austriast

Terviseameti eilse situatsiooniülevaade kohaselt on COVID-19 leviku tempo Eestis aeglustunud, 10 000 elaniku kohta on hetkel tuvastatud 12,4 positiivset juhtu.

Sissetoodud juhte on terviseameti epidemioloogiliste uuringute kohaselt kokku 118 ja need pärinevad 21 riigist. Enim juhte on sisse toodud Austriast (34), järgmistel kohtadel on 23 juhuga Itaalia ja kaheksa juhuga Prantsusmaa.