Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Nädalavahetusel avastasid nii Türi kui ka Paide elanikud, et harjumuspärastel kohtadel pole enam siniseid vanapaberikonteinereid ja osa kollaseid metallist pakendikonteinereid on vahetatud plastkonteinerite vastu, kuhu saab prügi panna väikestest avadest. Paide linnavalitsuse keskkonna peaspetsialist Tiina Kivila ütles, et alates maist on tõepoolest avalikus konteinervõrgus tehtud ümberkorraldusi. «Muudatused tulenesid juba ammu kehtivast seadusest, mille järgi on korteriühistutel kohustus tagada kortermajade elanikele vanapaberi- ja papi- ning biojäätmete kogumine,» selgitas ta. «Seni on linn maksnud kinni ka korteriühistute kasutatavate vanapaberikonteinerite tühjenduse, kuid nüüd on aeg raha kokku hoida.»