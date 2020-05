Sotsiaalministeerium: naaseme tööle ohutult

„Eesti tööandjad ja töötajad on teinud eriolukorras tõsiseid pingutusi, et hoida inimeste tervist. Nüüd, kus eriolukorra meetmed hakkavad leevenema, peame üheskoos tagama, et tööle naasmine toimuks ohutult. On arusaadav, et nii töötajad kui tööandjad võivad töö jätkumisel tunda end uues olukorras ebakindlalt. Tööle naasmine võib olla pingeline, kuid tehkem seda konstruktiivselt ja mõistvas õhkkonnas. Seetõttu on oluline, et tööandjad mõtleksid ka enda tervisele ning kuulaksid ja arvestaksid töötajate ettepanekutega töökeskkonna muudatuste tegemisel. Igal tööandjal tuleks lähtuda edasiste tegevuste planeerimisel enda töökeskkonna spetsiifikast ja töö eripäradest. Oleme igati valmis tööandjaid abistama, sealhulgas on nii Tööinspektsioon kui Terviseamet koostanud juhiseid inimeste tööle naasmise toetamiseks,“ sõnas sotsiaalminister Tanel Kiik.