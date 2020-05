Tööjõumaksude tasumine aprillis oluliselt ei langenud

Maksu- ja tolliameti (MTA) peadirektor Valdur Laid rõhutas, et ettevõtjad peaksid esitama deklaratsioonid õigeaegselt ka siis, kui maksude tasumisega on raskusi.

Tänahommikuse seisuga oli tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni (TSD) esitanud 87 600 ettevõtet, kellest 71 600-l tuli tasuda makse. Nendest 85% on maksud praeguseks tasunud, võlgu on jäädud kogusummas 42 miljonit eurot. Võrreldes märtsikuuga on tasutud maksusumma 5 miljoni euro võrra väiksem ja eelmise aasta aprilliga võrreldes 63 miljoni euro võrra väiksem.