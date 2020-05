Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Koroonakriisi ajal kadus õpetajate suhtlusväljast õpilasi, kes võtsid koolide sulgemist kui vaheaega. Nüüd on tõehetk käes ning kaotatud aeg tuleb tasa teha ja võlad kõrvaldada. Paide Hillar Hanssoo põhikooli direktor Kersti Kivisoo ütles, et kooli üle 300 õpilasest vaid kuus kadus kaugõppe ajal täiesti ära. «Kahega nendest õnnestus meil vanemate kaudu mingigi kontakt saada, kuid selgus, et nad pole suutnud oma lapsi õppima panna,» lausus ta.

* Kolmapäeval sõlmisid maanteeamet ning konsortsium GRK Infra AS ja GRK Infra Oy ehituslepingu Võõbu–Mäo neljarajalise lõigu ehituseks. Lepingu järgi algavad Tallinna ja Mäo vahelise tee viimase lõigu tööd kahe kuu pärast ning mööda neljarealist teed võime Tallinna sõita kahe ja poole aasta pärast. Mäo Investi juhataja Enno Vaab ütles, et neljarealise tee ehitamise tähtaegu on olnud nii palju, et tema hakkas juba lootust kaotama, kas see kunagi Mäoni jõuabki. «No nüüd tundub küll, et lõpuks on asi kindel ja kahe aasta pärast on valmis,» sõnas ta.

* Kolmapäeval kell 7.20 ajal nägi paidelane Piret Päll tehisjärve taga olevatest allikatest veidi edasi kõndides lagendikul suurt karu. Päll sõnas, et selline kohtumine metsloomaga oli ehmatav. «Olin temast õnneks omajagu eemal, kuid nägin selgelt, et tegemist oli suuremat sorti karuga, kes siis ühtäkki metsa poole lippas,» lausus ta.

* Türi vallas ja Rap­lamaal on talupidajad hädas varastega, kes traktoritest hinnalisi GPS-seadmeid näppavad. Kahjud ulatuvad tuhandetesse eurodesse. Kädva külas käidi FIE Villu Visti traktori kallal. Vistide pere liige ütles, et ööl vastu 21. maid varastati töökoja hoovis seisvalt traktorilt ära GPS-seade ja ekraan. Traktori uksed olid lukus ja vargad käisid sees oma võtmega. Nimelt on kõigil John Deere'i traktoritel universaalne võti, millega saab seda marki masinate uksi avada.

* Hõrkude ja mitte just kõige taskukohasemate hindadega toidukaupade hulka loetakse näiteks musta kalamarja ehk kaaviari, mida vahest igaüks endale toidulaual lubada ei saa. Või siis seeneriigi esindajaid trühvleid, mille kilohind maailmaturul kerkis kolm aastat tagasi lausa 3000 euroni. Ent gurmeerooga võib endale kevadel lubada iga suurem seenesõber, kes oskab metsast või koduaiastki mürklid üles leida. Mürkli kilohind, muide, on vaid veidi väiksem kui trühvli oma.

* Kolmapäeva hommikupoolikul said päästjad väljakutse Paidesse, kus lähedal asuvate majade elanikud olid mures ühe kaku pärast, kes oli sattunud vareste kiusamise ohvriks.

* Eelmisel sügisel läks Türi neiu Kätlin Pärtel vabatahtlikuna suurtükiväepataljoni aega teenima. Järva Teataja kirjutas Kätlini teenistusse minekust ja tegi kaasa ka tema sõduri baaskursuse lõpurännaku. Kätlin möönab, et kui alguses tekitas tüdruk üksuses mõningast elevust ja isegi pingeid, siis pärastpoole enam mitte. «Poisid ei viitsinud koristada, mõni istus päevast päeva arvutis. Mulle see ei meeldinud. Kui neile märkusi tegin, visati, et ega ma nende ema ole,» meenutas ta.

* Mõni päev pärast reservi arvamist Kristofer Nilbiga Paide vallimäel kohtudes küsin näha käekella, mille tagumisel küljel on kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Heremi graveering.