Statistikaameti palgarakendus täienes 2020. aasta andmetega

Aprilli lõpus esitles statistikaamet palgarakendust, milles seni kuvati brutopalga mediaani 2019. aasta ja 110 ametirühma kohta. Nüüdseks on statistikaamet rakendust edasi arendanud ja sellesse lisanud ka 2020. aasta esimese kvartali andmed.

Uuendati ka palgarakenduses kuvatavaid ametirühmasid. „Lisasime juurde ametirühmad, mille vastu kasutajad rohkem huvi tundsid. Välja jätsime aga ametikohad, mille täitjaid on Eestis alla viie ja mille kohta saime tagasisidet, et need tekitavad segadust,“ selgitab statistikaameti andmeteadur Kadri Rootalu.