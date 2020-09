Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

*Uus õppeaasta algas Türi põhikoolis igas mõttes teisiti. Uus on koolimaja ja uus ka tava traditsioonilise paiga, lauluväljaku asemel pidada aktust hoopis kooli siseõues. «Siin on päris kindlasti rohkem rahvast kui eelmisel nädalal maja avamisel,» ütles üks aktusele tulnud türilane kõrvalseisjale. «Aga kus nad siis on?» küsis too vastu, pidades silmas kolme klassitäit esimesse klassi minevaid jütse, keda kooliõues näha polnud.

Teistmoodi kujunes 1. september ka Türi põhikooli esimesse klassi minejatele selle poolest, et neile jagas aabitsad kätte president Kersti Kaljulaid, kes alustas kolmepäevast Järvamaa-visiiti just kevadpealinnast. President Kaljulaid tuletas veel meelde, et koolirõõmu peab jaguma igale koolilapsele, olgu ta väike või suur. «Just nii, et igal hommikul saaks kooli tulla julgelt ja väga hea meelega. Seda kindlust ja koolirõõmu saame kõik luua oma kaaslastest hästi hoolides. Me peame alati märkama, kui kellelegi liiga tehakse, ja vahele astuma, kui kedagi kiusatakse, olgu see siis koolimajas või nutiavarustes. Seetõttu panen ka vanematele kooliõdedele ja -vendadele südamele, et teie toetus on noorematele alati väga tähtis,» lausus ta.

*Paides ettevõtte seitsmenda lihapoe avamisel lubas Mulgi Lihakarni juhataja Tõnis Viil ostjatele üllatusi ja kinnitas, et nende trump on konkurentsivõimeliste hindadega korralikult tehtud värske liha. «Ettevõttel on Viljandimaal oma tapamaja ja hommikune kaup on lõunaks Paides poeletil. Me ei müü pika realiseerimisajaga vaakumisse pakendatud liha,» lausus ta.

Sortimendi põhitooted on sealihast, kuid kaubavaliku rikastamiseks on osta ka veise- ja lambaliha. «Linnu- ja ulukiliha me ei paku, sest me ise seda ei tooda,» märkis Viil. Ta lisas, et liha saab ka ette tellida ja alates 50eurosest tellimusest tuuakse kaup soovi korral koju kätte.

*Koeru keskkooli huvijuht Kirsika Ilmajärv saadab sel aastal esimesse klassi oma tütre Kristiine. Enne kooli algust olid nad nõus koos noorsoopolitseinik Malle Hermansoniga koolitee üle vaatama, sest Kristiine ei pruugi ligi kilomeetri pikkusel teel veel kõiki ohte märgata.

Kristiine ütles Järva Teatajale, et üksi kooli minekut ta ei karda, ainult koolimaja kõrval oleva suure tee ületamist pelgab küll. Seni on ta sealt üksi üle läinud paar korda. Ema Kirsika Ilmjärv täpsustas, et kuna tema ja ka lapse isa töötavad koolis, hakkavad nad ilmselt enamasti hommikuti kõik koos kooli tulema. Küll võib tütrel tekkida tahtmine õhtul enne vanemaid koju minna. Ilmjärv meenutas, et lapsena käis tema iga ilmaga iseseisvalt jalgsi ja liinibussiga kooli ja tagasi. Nüüd, kui tütrel on kilomeetrine tee jalgsi läbida, on emal ärevus südames.

Kõige ohutuma koolitee leidmiseks soovitas noorsoopolitseinik Malle Hermanson lasta lapsel kogu teekond paberile joonistada. Seejärel koos ema ja isaga uurida, milline variant on kõige ohutum ja kus peituvad ohukohad.

*Facebooki lehel «Teeme koos Türi linnast ja vallast hea elukoha» on juba mõnda aega näha postitusi, milles kohalikud võtavad sõna samal teemal, mis sel kevadel ja suvel on peavalu valmistanud igas Eesti nurgas, eriti pealinna piirkonnas. Lusitaania teetigu on vallutamas ka Järvamaad ning just Türi kandis on selle invasiivse võõrliigi esindajad end sisse seadnud ja aiaomanikud ärevile ajanud.

Mõnes Eesti omavalitsus on lusitaanlaste kogumiseks paigaldanud vastavad konteinerid. Juuli lõpus Kakumäele paigaldatud Lusitaania teeteo kogumiseks mõeldud konteinerisse toodi kolme nädalaga ligi pool tonni nälkjaid, kes viidi hävitamisele Tallinna väikeloomade krematooriumi.