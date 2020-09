Asjad, millega arvestada töökeskkonnas seoses koroonaviirusega

Mõistagi on see ühine pingutus, kus kõigi inimeste, nii töötajate kui tööandjate panus on väga oluline, mistap saame päris palju selleks ära teha ka töökeskkonnas, rääkides läbi riskid, hinnates nende realiseerumise tõenäosust ja tagajärgi ning lõpuks leppides kokku abinõudes, mida nende ennetamiseks igaüks teha saab.