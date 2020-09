Ööpäevaga lisandus 35 positiivset testi

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 18 inimesel. Ida-Virumaale laekus 12 ning Raplamaale, Hiiumaale, Läänemaale ja Jõgevamaale lisandus üks uus koroonaviiruse juhtum. Ühel positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 39,43.

Harjumaa 18 (neist 14 Tallinnas) uuest juhtumist kolm on seotud nakatumisega pereringis ning kaks nakatumisega koolis. Ühel juhul toodi viirus sisse Ukrainast, ülejäänud juhtumite asjaolud on veel täpsustamisel.

Põhja regionaalosakonna inspektorite jälgimisel on ligi 2000 inimest, kellest 273 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada kuute kollet, millest suurimad on Ida-Tallinna keskhaigla kolle (34 nakatunut, neist 22 on haigla töötajad) ja Läänemere gümnaasiumi kolle, kus on haigestunud 24 õpilast ja kaheksa õpetajat. Päästeameti koldega on seotud seitse juhtumit, nakatumisega töökohal kuus ja pereringis samuti kuus juhtumit. Lisaks on tänase info kohaselt kaheksa Harjumaa elanikku saanud viiruse Haapsalu nostalgiapäevi külastades.

Ida-Virumaa uutest juhtumisest kolm on seotud nakatumisega pereringi ning kolm nakatumisega töökohal. Kahel juhul saadi haigus tuttavalt, ühel juhul toodi viirus sisse Venemaa Föderatsioonist ning ühel juhul saadi nakkus koolist. Kahe juhtumi asjaolud on täpsustamisel.

Kokku on ida regiooni tööpiirkonnas kaheksa aktiivset kollet, millest Kohtla-Järve töökoha koldega on seotud seitse, esimese Sillamäe töökoha koldega 13 ja teise Sillamäe töökoha koldega kaheksa inimest. Tutvuskonna koldega on seotud 30, Tammiku põhikooli koldega 11 ning Kohtla-Järve sünnipäeva koldega viis inimest. Teise Ida-Virumaale pereliikmete ja tuttavate koldega on hetkel seotud kuus inimest (neist üks elab Tallinnas).

Täna lisandus Ida-Virumaale uus kooliga seotud kolle Kohtla-Järvel, koldega on hetkel seotud kuus haigestumist (neist kaks nakatunud pereliikmed).

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 900 inimese, kellest on haigestunud 175.

Jõgevamaa uue haigusjuhtumi asjaolud on selgitamisel. Lõuna regiooni tööpiirkonnas on tänahommikuse seisuga kolm kollet – 21 inimesega Võru sünnipäeva kolle, 11 inimesega matusekolle ja töökoha kolle (15 inimest). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviirusega seoses üle 350 inimese, kellest 43 on haigestunud.

Hiiumaa uus juhtum on seotud nataumisega töökohal, ühel juhul nakatus inimene Haapsalu nostalgiapäevadel. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 160 inimese, kellest 15 on haigestunud.

Haapsalus avatakse homsest testimispunkt

SYNLAB Eesti avab esmaspäeval, 28. septembril, Haapsalus jala ja autoga ligipääsetava testimistelgi, mis asub Haapsalu kultuurikeskuse kõrval (Posti tn 3), Rahu ja Vaba tänava nurgal asuvas parklas. Esialgu testitakse inimesi kolmel päeval, vajadusel lahtiolekuaegu muudetakse.

Kokku on Eestis võimalik saatekirjaga koroonaviiruse ninaneelu proovi anda 18. testimispunktis, millest kolm asuvad sadamas ja lennujaamas ning on mõeldud Eestisse saabujate testimiseks.