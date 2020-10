Järvamaal alustab tugigrupp lapsena seksuaalselt väärkoheldud täiskasvanutele

Grupiga liitumiseks peab olema vähemalt 18-aastane. Grupi tegevus on tundliku teema tõttu kõrvalistele varjatud ning toimumisaeg ja -koht on teada vaid grupijuhtidele ning -liikmetele.

Gruppi saab tulla täiesti anonüümselt st. et inimeselt ei küsita, mis on kodune aadress, kui vana ta täpselt on, kas öeldud nimi on pärisnimi jne. Grupis arutatakse läbi ka inimese jaoks olulised küsimused nt. kas teised grupiliikmed tänaval teretada võivad jms. Gruppi juhivad kaks vastava ettevalmistuse saanud spetsialisti.