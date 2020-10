Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Paides Laia ja Tiigi tänava nurgal Järvamaa haigla vastas üle tee asuva maja juures käivad ehitustööd, mis peaksid lõppema aasta pärast. OÜ Ösel Haus juhataja Andres Ella ütles, et nad mitte ei tee vana puitmaja korda, vaid see saab ka arvestatava juurdeehitise ning aasta pärast peaks seal seisma 500ruutmeetrine maja. «Ehitame vanale majale kaks tiiba juurde,» täpsustas ta. Ella ütlust mööda mahub majja 13 väikest korterit. Paides kinnisvara arendav Kristi Miller, kellel valmib lähikuudel Laial tänaval kaks korterit, plaanib järgmise aasta lõpuks Rüütli tänavas korda teha mitu maja, kus saab peavarju kaheksa perekonda.

* Paide linnavalitsus on välja kuulutanud hanke Suur-Aia tänava remondiks. Paide abilinnapea Siret Pihelga ütlust mööda on hange ehitaja leidmiseks välja kuulutatud ja praeguste kava järgi võiks töödega algust teha 15. detsembril. Valmis peab tee olema järgmise aasta augusti lõpuks. Tööde käigus antakse Suur-Aia tänaval rohkem ruumi jalakäijatele ja jalgratturitele, kuid autotee jääb senisest kitsamaks.

* Eesti metsloomaühing on Türile Viljandi maantee ääres asuvasse endisse koolimajja rajamas oma vabatahtlikele tegevus- ja kokkusaamiskohta. Metsloomaühingu soov on projektide ja toetuste abiga luua sinna sõbralik keskkond, kus lapsed ja noored võivad tutvuda mets- ja koduloomadega ning ammutada teadmisi, kuidas looduse ja loomade eest paremini hoolitseda. Metsloomaühingu juhatuse liige ja Järvamaa piirkonnajuht Virge Võsujalg ütles, et ruumikitsikus on metsloomade abistajaid kummitanud juba mõnda aega. «Vaatasimegi ringi pilguga, et leida ühingule selline koht, kuhu võiksid kõik meie vabatahtlikud üle Eesti kokku tulla, kus saaksime läbi viia seminare, koolitusi ja töötubasid ning vestlus- ja filmiõhtuid,» lausus ta.

* Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Türi osakonna aseesimees ja Türi vallavolikogu liige Heli Koit astus parteist välja. Koit selgitas Järva Teatajale, et pettus erakonnas juba riigikogu valimiste ajal, sest talle ei meeldinud, et partei liikmete hääletatud valimisnimekirjadesse tegi partei juhtkond muudatusi. Et Koit tegeleb põllumajandusega, siis pole ta ka rahul sellega, kuidas EKRE põllumeestesse suhtub.

* Järvamaa messi korraldaja Urmas Jõgi ütles, et sel aastal jääb mess ära, sest tal ei õnnestunud Paide muusika- ja teatrimajalt ruume rentida. Jõgi selgitas, et esialgu pakkus muusika- ja teatrimaja välja, et mess võiks olla detsembri esimesel nädalavahetusel. Hiljem selgus, et sellel ajal ei saa siiski messi korraldada, sest laupäeva õhtul on majas teatrietendus. Jõgi sõnas, et eelmistel aastatel pole sellest probleemi olnud, sest messil lõppeb müük laupäeval kell 15, kella 17ks on plats puhas ja tund hiljem ka põrandad puhastatud.

* Sellal kui järjest enam räägitakse digimaailmaga kaasnevast negatiivsest mõjust lastele ja noorukitele, on Tartu Ülikooli lastekliiniku neuroloogia osakond välja töötanud meetodi, mis kasutab just digi- ja virtuaalmaailma selleks, et end näiteks koolis tõrjutuna tundvatel lastel oleks võimalik suhtlusoskust parandada ja mitmesugustes olukordades toime tulla.