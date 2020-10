Ööpäevaga lisandus 37 positiivset testi

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 21 inimesel. Ida-Virumaale lisandus kaheksa ning Lääne-Virumaale, Tartumaale ja Valgamaale üks uus juhtum. Viiel positiivse testi tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalastega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 42,06.

Harjumaa juhtumitest 13 laekusid Tallinna. Põhja regionaalosakonna jälgimisel on ligi 1900 inimest, kellest 337 on haigestunud.

Ida-Virumaa uutest juhtudest kolm on seotud perekondliku nakatumisega, ühel juhul nakatuti lasetaias ja ühel juhul töökohas. Ida regionaalosakonna jälgimisel on 570 inimest, kellest haigestunud on 117.

Rahvastikuregistri järgi Valgamaale laekunud juhtum on üle antud põhja regionaalosakonnale, sest inimene elab Harjumaal. Tartumaa juhtumi nakatumise asjaolud on veel selgitamisel. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on ligi 300 inimest, kellest 46 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üks aktiivne kolle, milleks on 20 inimesega Jõgevamaa töökoha kolle.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 140 inimest, kellest 27 on haigestunud.

Haiglaravil vajab 35 inimest

27. oktoobri hommikuse seisuga viibib haiglas 35 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on kolm patsienti. Koju saadeti kaks inimest (üks koju saatmine registreeriti tagantjärgi). Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati seitse.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 538 COVID-19 haigusjuhtumit 524 inimesega.

27. oktoobri seisuga on tervenenud 3561 inimest. Neist 2624 inimese (73,7%) haigusjuhtum on lõpetatud, 937 inimese puhul (26,3%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud üle 254 000 esmase testi, nendest 4465 ehk 1,75 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata terviseameti koroonakaardilt.

Ärme kaota valvsust

Eestis on koroonaviiruse levik kaks nädalat stabiilne olnud, kuid Euroopas kasvab viiruse levik kiirelt. Endiselt kehtib soovitus reisida vaid vältimatu vajaduse korral.

Füüsiliselt tervena püsimiseks peame igapäevaselt hoolitsema ka oma vaimse tervise eest. Peaasi.ee kutsub kõiki inimesi vaimse tervise kuu jooksul lähedasele vahetut tähelepanu jagama: leida aega rääkimiseks, koos sportimiseks, loodusesse või jalutama minekuks või muuks ühiseks tegevuseks.

Avalikes siseruumides ja ühistranspordis, kus puutume kokku suurema hulga inimestega, on soovitus hoida distantsi. Tuletame meelde, et distantsi hoidmine on üks tõhusamaid viise nakatumist vältida.

Laadi Google Play või App Store’i kaudu oma telefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saad nii anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest. Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode ning riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli. Loe lisa www.hoia.me