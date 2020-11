Talvine ööjooks üllatab medaliga

Tavapärasega võrreldes poole väiksema pääsmete arvuga kuid topelt valikuid pakkudes. Senise 5 ja 10 km väljakutsetele on lisandunud nii poolmaratoni kui täispika maratoni distantsid. Neli väljakutsuvat rada, mille asukoha ja kulgemise valib osaleja ise. Olgu tegemist staadioniga, mereranna, metsaraja, linnatänavate või maantee äärsega. Kõikide distantside läbimisel on korraldaja preemiana ette näinud suure ja kauni medali, kus üllatusena paljude jaoks on kujutatud äsjavalminud Rakvere vallimäe vabaõhuparki.