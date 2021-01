Paide politseijaoskonna välijuht Valdur Mõttus nentis, et ilma- ja teeolud on väga muutlikud ja autojuhtidel tasub sellega arvestada ning valida sobilik sõidukiirus. „Samuti tuleb arvestada sellega, et tee võib olla libe ning vältida tasub järske manöövreid,“ sõnas ta. „Talvistes oludes tuleb sõiduks kindlasti varuda tavapärasest rohkem aega, et turvaliselt sihtkohta jõuda."