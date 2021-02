Mõnda aega tagasi võisid Türi linna Paide, Rapla või Viljandi suunalt autoga sisenejad täheldada, et sissesõidutee ääres olnud tahvlid, mis annavad teada, et tulija on jõudnud kevadpealinna ning ühtlasi on põhjust ka naeratamiseks, on kadunud.