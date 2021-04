Järvamaa vabatahtlikud said eetriaega

Järva-Jaani pritsumeeste kauaaegne eestvedaja Tuve Kärner ütles, et hetkel on vabariigis 126 tegutsevat vabatahtlikku päästekomandot. "Millegipärast sattusime nende kaheksa väljavalitu hulka, kellest igaühest pooletunnine saade tehakse. Sel nädalal oligi võttemeeskond meie juures," täpsustas ta. "Nad said väikese ajaloolise ülevaate, uurisid, kuidas kulgeb Appi-appi! pubi ehitus, tutvusid meie tava- ja vigurtehnikaga, olid juures kui metsakustutustransportöörile peale värvimist detaile külge kruviti. Samuti tõdeti, et Jaani Tares on tõepoolest väga maitsvad toidud. Ühtlasi nenditi, et hea koostööna on võimalik maakonna operatiivkorrapidajaga ühiselt nn välkõppus läbi viia, kus peale häirekorralduse saamist komandoliikmed depoosse kihutavad, riietuvad päästeriietusse, ruttavad tehisjärve äärde, moodustavad lahinghargnemise ja näitavad, kuidas külmunud järvest vett kätte saada. Kuna meie tuletõrje seltsil on ka oma nekromuusikute kvartett, siis anti neilegi esinemisvõimalus pritsimeeste matuseauto kõrval."