Laupa koolis on viimastel aastatel teoks tehtud mitu keskkonnaprojekti ja nii on kogu koolipere nakatunud rohepisikuga. Prügi sortimine, õuetunnid, säästlik eluviis ja muu selline on Laupal juba ammuilma norm.

Kui kool sel kevadel rohelipu sai, sõnas direktor Kaarel Aluoja, et tõesti on nad juba paar viimast aastat keskkonnahoidu väärtustanud ja põnevaid projekte korraldanud, ent rohelise lipu saamise taotluse esitamiseni jõudsid alles tänavu. «Ega taotluse esitamine lihtne ole, seda teab meie projektide eestvedaja õpetaja Anneli Paas kõige paremini. On ikka tükk asjaajamist: aruandes peab üles lugema kõik tegevused, teemad, millel ühel või teisel aastal on keskendutud, ja nii edasi,» selgitas Kaarel Aluoja.