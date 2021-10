Konkursi senine käik on näidanud, et inimesed esitavad mõjuisikuks väärikaid kandidaate, kelle panus keskkonda on väga mitmekesine. Selle konkursi mõte on näidata avalikkusele, et üksikisik suudab oma tegevusega tõsta kilbile olulisi lahendamist vajavaid keskkonnaprobleeme ning mõjutada seejuures paljusid inimesi loodust säästvamalt mõtlema ja tegutsema.