Uus veeb on osa Riigikantselei projektist Valitsusportaal 2.0, mille eesmärk on viia riigiametite veebilehed ühtsele platvormile ning aidata kasutajatel leida ühtse kujunduse abil kiirelt ja mugavalt vajaminev info.

Uus veebileht on endiselt mugavalt ligipääsetav kõigist seadmetest ning sisu on kättesaadav nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Koduleht on uue tänapäevase väljanägemisega ning info on loogiliste menüüde abil hõlpsasti leitav.