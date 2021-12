Salaklubi klõbistas heategevuslikul eesmärgil kudumisvardaid

Türil elava pärandtehnoloogi Anu Pingi ellu kutsutud Facebooki rühmitusse Kudujate Koopiaklubi kuulub juba ligi kolmsada kudumishuvilist. Kui hiljaaegu selgus, et Heimtalis asuv Anu Raua keskus jäi riiklikult rahastatavate kultuuriobjektide nimekirjast välja, käis klubi liige Kristi Everst välja mõtte kududa keskuse toetuseks kindaid. Üleskutsega tuli kaasa mitu klubi liiget, kes olid valmis Mulgi kindaid kuduma. Kui Muhu sukad olid oma imepeenikese tiheda koega ja mustririkkusega mõnelegi kudumishuvilisele paras peavalu, siis ega Mulgi kinnaste kudumine olnud oluliselt kergem ülesanne. «Kui vaadata Eesti muuseumides leiduvaid Mulgimaa kindaid, siis võib öelda, et nende mustritihedus on peaaegu ulmeline,» ütleb Everst ajalehele Sakala. «Need pole lihtsalt kindad, nende tegemiseks kasutati imepeenikesi lõngu ja vardaid ning kindale mahutati sedavõrd palju mustrit, et silmuste arv oli 200 ja rohkemgi. Kindad pidid tooma õnne ja kaitsma kurja eest ning Mulgi mees kandis kindaid vöö vahel ka suvel.»