Türil matkatakse pühapäeval talvest kevadesse

Rajal on 11 kontrollpunkti, kus igas punktis on küsimus. Matkakaardil on peal ka vastused, kuid vales järjekorras. Iga vastuse juurde tuleb panna õige kontrollpunkti number. Rada on avatud kuni kevade alguseni ehk kella 17.33ni. Kõiki osalejaid ootab spordihoones ka väike kevadine meene.