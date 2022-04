Arvamusfestivali ideekorje populaarseimad teemad olid keskkond ning sõda ja rahu

„2022. aasta Arvamufestivali ideekorje toimus väga äreval ajal – sõda Ukrainas oli äsja alanud ning inimeste meelel oli peamiselt sealsete abivajajate aitamine. Seetõttu pikendasime ideekorjet nädala võrra ning see oli igati hea otsus – saime kokku ligi 200 kvaliteetset ja sisukat aruteluideed. Festivalil soovitakse rääkida nii sõjast ja energeetikast kui ka sellest, millised näevad välja tuleviku tervishoid, linnakeskkond ja haridus. Ideekorjes osalejate suur hulk tõestab, et ajame õiget asja ning hea on näha, et Eesti inimestele olulised teemad jõuavad ikka ka festivali programmi,“ rääkis Arvamusfestivali programmijuht Kaspar Tammist.

Viimasel kahel aastal on festival eraldi rõhku pannud uute arutelude korraldajate leidmisele, et tuua kuulajateni veelgi mitmekesisem programm. „Panime tänavu eraldi rõhku sellele, et aidata Eestis tegutsevatel organisatsioonidel, ettevõttetel ja kodanikeühendustel leida üles põhjused, miks ideid esitada ja arutelusid korraldada. Neljandik kõigist ideede esitajatest osaleski tänavu ideekorjes esmakordselt ja see on suurepärane tulemus,“ sõnas Tammist.