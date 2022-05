Turgu iseloomustab jätkuvalt laiapõhjaline hinnatõus nii üüri- kui ka ostu-müügitehingute lõikes

Euribor jätkab lähikuudel kasvamist, laenumaksed peatselt suurenevad. 6 kuu Euribor on tänaseks jõudnud aasta alguse -0,54% tasemelt juba -0,20% tasemele ning näib, et vastava baasintressimäära tõus nulli tasemele võib juhtuda juba lähikuudel.

Müügiks on täna veel ideaalne aeg. Nii Tallinnas kui ka teistes Eesti piirkondlikes suuremates keskustes on aasta algusest korteriturul pakkumiste arv suurenenud keskmiselt 25% võrra, mille juures on tõenäoline, et mida enam jätkab pakkumine suurenemist, seda aeglasemaks muutub valikuvõimaluste suurenemise tõttu edasine hinnatõus.