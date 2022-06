Relvaga vehkinud libapolitseinik puutus kokku politseinikega

Süüdistuse kohaselt juhtus mullu novembri alguses nii, et alkoholijoobes süüdistatav ähvardas bussijaamas alaealist selliselt, et võttis taskust relvataolise eseme, spneumopüstoli, asetas selle vastu kannatanu parempoolset põske ja ütles talle ähvardavalt, et „mis sa mölised“,“ kas on naljakas“ ja et „olen politseinik ja politseinikuga ei möliseta“ ning “ kui veel midagi teete, siis ma lasen“.